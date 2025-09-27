Польский теннисист Хуберт Хуркач объявил о досрочном завершении текущего сезона.

Хуберт Хуркач globallookpress.com

«Дорогие болельщики. Хотел бы поблагодарить вас за все сообщения, поддержку и добрые слова, которые от вас получаю. Для меня это невероятно важно и придаёт много энергии.

Чувствую себя хорошо, всё идёт как нужно и выглядит действительно позитивно. Каждый день работаю со своей командой в зале, на корте и с физиотерапевтом.

В то же время знаю, чтобы вернуться к игре в турнирах и конкурировать на самом высоком уровне, я должен быть готов на 110%. Поэтому лучшим решением является старт в следующем сезоне, чтобы быть полностью готовым к борьбе.

Спасибо, что вы со мной, до скорой встречи на турнирах! » — написал Хуркач в одной из своих социальных сетей.

Напомним, что в настоящий момент Хуркач является 69-й ракеткой мира.