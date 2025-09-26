Норвежец Каспер Рууд (12) вышел в третий круг «пятисотника» в Токио, переиграв итальянца Маттео Берреттини (58) — 7:6 (7:4), 6:2.

Каспер Рууд globallookpress.com

Соперники были на корте 1 час 38 минут. За это время Рууд сделал 3 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Итальянец выполнил 11 подач навылет, сделал 3 двойные ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Теперь Рууду предстоит противостояние с австралийцем Александаром Вукичем (79), который выбил на турнире немца Даниэля Альтмайера.