Латвийка Елена Остапенко выбила из турнира WTA-1000, проходящий в эти дни в Пекине.

Елена Остапенко globallookpress.com

24-я ракетка мира потерпела поражение от австралийки Присциллы Хон (108) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Остапенко выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Хон два эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге турнира Хон сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Кэти Волынец (США).