    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
    Анастасия Захарова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Пекине

    Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила китаянке Чжан Шуай в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине.

    Захарова проиграла в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время 23-летняя россиянка выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6 возможных. Ее соперница из Китая реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и выполнила 5 эйсов.

    Во втором круге Чжан Шуай встретится с соотечественницей Ван Синьюй. Турнир в Пекине считается престижным турниром категории WTA-1000 и продлится до 5 октября.

