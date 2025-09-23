Аддад-Майя досрочно завершила сезон 2025 года

40-я ракетка мира представительница Бразилиисообщила, что досрочно заканчивает нынешний сезон.

«Всем привет! Пишу, чтобы сообщить вам, что завершаю сезон 2025 года немного раньше срока, чтобы дать больше отдыха телу и разуму.

Спасибо всем моим спонсорам, которые идут бок о бок со мной в этом прекрасном, полном знаний пути к спорту. Спасибо моей семье, которая всегда была и будет моей главной опорой и силой. Спасибо многим людям, которые помогают мне, прямо или косвенно, воплощать мою мечту в жизнь», — написала Аддад-Майя в соцсетях.

В 2025 году Аддад-Майя провела 42 матча, в которых одержала 16 побед.