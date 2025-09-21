Ига Швентек обыграла Александрову в финале турнира в Сеуле

Российская теннисистка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, не смогла завоевать титул на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

В финальном поединке она уступила шестикратной победительнице турниров «Большого шлема» и второй ракетке мира Иге Швентек из Польши со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7. Матч длился 2 часа 46 минут.

За это время Александрова выполнила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У Швентек было два эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Для 24-летней польской спортсменки эта победа стала 25-м титулом WTA в карьере и вторым в 2025 году.