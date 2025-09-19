Восьмая ракетка мира, итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг.

Жасмин Паолини globallookpress.com

В матче между сборными Италии и Украины победу одержала Паолини со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. За это время Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. В то же время Свитолина сделала три эйса, три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати.

Таким образом, Паолини сравняла счет в противостоянии Италии и Украины — 1:1. Ранее Марта Костюк обыграла Элизабетту Коччаретто со счетом 6:2, 6:3. Судьба путевки в финал решится в парном матче, в котором сыграют пары Людмила и Надежда Киченок против Жасмин Паолини и Сары Эррани.