Спортивный психолог прокомментировала скандальное поведение Медведева на US Open 2025

Спортивный психологвысказалась о поведении российского теннисистана

«Мы страдаем от этого пагубного давления социальных сетей, где все дозволено за ширмой, за анонимностью, и где люди говорят: "Даниил это, Даниил то. Они почти ничего не знают о Данииле, у них есть только доступ к фактам, связанным с матчем. Я говорю не в строгую защиту Даниила, а скорее призываю ко всем быть осторожнее в своих публичных выступлениях, когда они не знают, о чем или о ком говорят", — цитирует ТАСС интервью Дозе сайту Puntodebreak.

Напомним, на Открытом чемпионате США-2025 Медведев проиграл в первом круге итальянцу Бенжамену Бонзи. Россиянин после завершения матча, находясь на своем кресле, серией ударов сломал ракетку.