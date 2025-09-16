ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинАлександр Точилин: До зимней паузы Карпин точно должен остаться работать в «Динамо»
  • 09:10
    • Кросби высказался о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»
  • 08:42
    • Кварацхелия может сыграть с «Аталантой»
  • 08:45
    • Анчелотти готов вызвать 40-летнего Тьягу Силву на матчи финальной части ЧМ-2026
  • 23:59
    • «Эспаньол» в меньшинстве одолел «Мальорку» в матче Примеры
  • 23:43
    • «Комо» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А
    Все новости спорта

    Спортивный психолог прокомментировала скандальное поведение Медведева на US Open 2025

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев US Open
    Спортивный психолог Франциска Дозе высказалась о поведении российского теннисиста Даниила Медведева на US Open 2025.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Мы страдаем от этого пагубного давления социальных сетей, где все дозволено за ширмой, за анонимностью, и где люди говорят: "Даниил это, Даниил то. Они почти ничего не знают о Данииле, у них есть только доступ к фактам, связанным с матчем. Я говорю не в строгую защиту Даниила, а скорее призываю ко всем быть осторожнее в своих публичных выступлениях, когда они не знают, о чем или о ком говорят", — цитирует ТАСС интервью Дозе сайту Puntodebreak.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Напомним, на Открытом чемпионате США-2025 Медведев проиграл в первом круге итальянцу Бенжамену Бонзи. Россиянин после завершения матча, находясь на своем кресле, серией ударов сломал ракетку.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Акрон» остановит свое падение?
  • «Акрон» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры