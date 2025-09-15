Арина Соболенко сохранила лидерство в новом рейтинге WTA

Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисисток мира в одиночном разряде.

Лидером рейтинга остается Арина Соболенко из Беларуси с 11 225 очками. Второе место занимает Ига Швентек из Польши (7 933 очка), третьей идет американка Кори Гауфф с 7 874 очками.

Лучшей российской теннисисткой остается 18-летняя Мирра Андреева, которая удерживает 5-е место с 4 793 очками. Среди других российских игроков в топ-100 стоит отметить Екатерину Александрову (11-я), Веронику Кудерметову (27-я), Анастасию Потапову (58-я), Анастасию Захарову (79-я) и Камиллу Рахимову (90-ю).