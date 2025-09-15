ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Арина Соболенко сохранила лидерство в новом рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Мирра Андреева Кори Гауфф  Ига Свентек Екатерина Александрова Вероника Кудерметова Анастасия Потапова Анастасия Захарова Камилла Рахимова
    Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисисток мира в одиночном разряде.

    Арина Соболенко
    Лидером рейтинга остается Арина Соболенко из Беларуси с 11 225 очками. Второе место занимает Ига Швентек из Польши (7 933 очка), третьей идет американка Кори Гауфф с 7 874 очками.

    Лучшей российской теннисисткой остается 18-летняя Мирра Андреева, которая удерживает 5-е место с 4 793 очками. Среди других российских игроков в топ-100 стоит отметить Екатерину Александрову (11-я), Веронику Кудерметову (27-я), Анастасию Потапову (58-я), Анастасию Захарову (79-я) и Камиллу Рахимову (90-ю).

