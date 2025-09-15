Комментатор Новиков: Ситуация у Медведева сложная, и очевидных решений тут просто нет

Российский комментаторвысказался о возможной приостановке карьеры теннисиста

«Ситуация у Медведева сложная, и очевидных решений, гарантирующих результат тут просто нет. Возможно, ему поможет такая "перезагрузка", если проблема именно в психологическом выгорании, тут все доступные средства хороши.

Потеря рейтинга в его ситуации не самый сложный момент. Если Даниил после отдыха сможет по игре вернуться на уровень хотя бы 2024 года, то он быстро вернёт позиции. Да, может быть не в топ-10, но в 20-ку лучших зайти сможет спокойно», — цитирует Новикова LiveResult.ru.

Напомним, что в настоящий момент Медведев занимает только 18-е место в мировом рейтинге.