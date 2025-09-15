ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 9 — 15 сентября
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
  • 20:30
    • Гол Джамилова обеспечил «Нефтехимику» победу над «Енисеем»
  • 19:58
    • «Барыс» разгромил «Динамо» М, Веккионе оформил дубль
    Все новости спорта

    Комментатор Новиков: Ситуация у Медведева сложная, и очевидных решений тут просто нет

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский комментатор Егор Новиков высказался о возможной приостановке карьеры теннисиста Даниила Медведева.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Ситуация у Медведева сложная, и очевидных решений, гарантирующих результат тут просто нет. Возможно, ему поможет такая "перезагрузка", если проблема именно в психологическом выгорании, тут все доступные средства хороши.

    Потеря рейтинга в его ситуации не самый сложный момент. Если Даниил после отдыха сможет по игре вернуться на уровень хотя бы 2024 года, то он быстро вернёт позиции. Да, может быть не в топ-10, но в 20-ку лучших зайти сможет спокойно», — цитирует Новикова LiveResult.ru.

  • Неделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса
  • Среди представителей России лучшей на этот раз оказалась Оксана Селехметьева
  • Сегодня

    • Напомним, что в настоящий момент Медведев занимает только 18-е место в мировом рейтинге.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» легко обыграет «Марсель»?
  • «Реал» Мадрид — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Акрон» остановит свое падение?
  • «Акрон» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Команды не забьют больше двух голов?
  • «Бенфика» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.43
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бенфика — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Захарова — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры