    Главный тренер московского Динамо Алексей Кудашов
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
  • 16:29
    • Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с нападающим Миро
    Соболенко назвала назвала самых сложных для себя соперниц

    Теннис Арина Соболенко Кори Гауфф  Ига Свентек
    Первая ракетка мира, победитель US-Open-2025 Арина Соболенко считает самыми сложными для себя соперницами польку Игу Свентек и американку Кори Гауфф.

    Арина Соболенко
    Арина Соболенко

    «Это Коко и Ига. Они бросают мне самые тяжёлые физические вызовы. Они двигаются действительно прекрасно. Иногда ты строишь розыгрыш, и против других это мог бы быть победный удар, но с ними приходится перестраиваться. Физически и ментально трудно оставаться сильной и быть готовой к тому, что мяч каждый раз вернётся обратно», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

    • В финале Открытого чемпионата США-2025 Соболенко в двух сетах переиграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Адмирал» добьется результата на льду «Сибири»
  • «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Фатех
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Волга
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
