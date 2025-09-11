Соболенко назвала назвала самых сложных для себя соперниц

Первая ракетка мира, победитель US-Open-2025считает самыми сложными для себя соперницами полькуи американку

«Это Коко и Ига. Они бросают мне самые тяжёлые физические вызовы. Они двигаются действительно прекрасно. Иногда ты строишь розыгрыш, и против других это мог бы быть победный удар, но с ними приходится перестраиваться. Физически и ментально трудно оставаться сильной и быть готовой к тому, что мяч каждый раз вернётся обратно», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

В финале Открытого чемпионата США-2025 Соболенко в двух сетах переиграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).