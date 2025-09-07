Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025

Аманда Анисимова Фото: globallookpress.com
«Это было отличное лето. Проиграть два финала подряд — это, конечно, здорово, но в то же время невероятно тяжело. Думаю, сегодня я недостаточно боролась за свою мечту.
Хочу поздравить Арину. Ты невероятная. Мне постоянно приходится встречаться с тобой, и я восхищаюсь тем, чего ты добилась. Ты продолжаешь достигать потрясающих высот. Огромные поздравления тебе и твоей команде. Вы просто замечательные», — сказала Анисимова после матча.
В июле в финале Уимблдона-2025 Анисимова уступила польке Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6.