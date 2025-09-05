ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ламин ЯмальКлючевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
    Соболенко: Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы победить Пегулу

    Теннис Арина Соболенко Джессика Пегула US Open ATP
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на победу над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале US Open 2025.

    Арина Соболенко
    Арина Соболенко

    «Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы одержать эту победу. Я безумно счастлива выиграть у Джессики. Она замечательная теннисистка и настоящий боец. С ней всегда тяжёлые матчи. Очень рада снова быть в финале. Надеюсь, что снова смогу пройти весь путь. И, конечно, спасибо вам, ребята, за потрясающую атмосферу!

    Как удалось отыграть брейк-пойнт за брейк-пойнтом в третьем сете? Не знаю. Я просто молилась про себя и надеялась на лучшее», — сказала Соболенко на корте после матча.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) — Аманда Анисимова (США).

