Соболенко: Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы победить Пегулу

Белорусская теннисисткаотреагировала на победу над американкойв полуфинале US Open 2025.

«Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы одержать эту победу. Я безумно счастлива выиграть у Джессики. Она замечательная теннисистка и настоящий боец. С ней всегда тяжёлые матчи. Очень рада снова быть в финале. Надеюсь, что снова смогу пройти весь путь. И, конечно, спасибо вам, ребята, за потрясающую атмосферу!

Как удалось отыграть брейк-пойнт за брейк-пойнтом в третьем сете? Не знаю. Я просто молилась про себя и надеялась на лучшее», — сказала Соболенко на корте после матча.

Соболенко в финале US Open сыграет с победителем пары Наоми Осака (Япония) — Аманда Анисимова (США).