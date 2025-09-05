Джокович: Когда я в форме, то могу победить Синнера и Алькараса

Сербский теннисиствысказался о соперничестве сиз Испании ииз Италии.

«Когда я в форме, то играю в свой лучший теннис. Думаю, что смогу победить их обоих. Мне приходится очень много работать и выжимать максимум из своего тела, чтобы сначала добраться до них, до этих матчей с ними, а потом… Кажется, что это неравный бой, ведь ты выходишь с полупустым баком, а они — с полным, потому что такова биология», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

Напомним, что в полуфинале Открытого чемпионата США Джокович сегодня сыграет против Карлоса Алькараса.