Осака рассказала, что изменила в психологии за последние голы

Японская теннисистка(24-я ракетка мира), обладательница 4 ТБШ, объяснила в чем, секрет ее последних успехов на корте.

«Думаю, сейчас я гораздо больше ценю сам путь. Когда я была моложе, я всё время думала только о следующем матче, потом о следующем и следующем. Конечно, мне бы хотелось уже сейчас всё прочувствовать и оценить. Но у меня завтра матч.

Так что, думаю, я смогу рассказать, насколько я всё это ценю, уже в конце турнира — надеюсь, для меня в субботу. Но в любом случае я очень благодарна, что играю хорошо именно в этом городе», — сказала Осака на пресс-конференции после успеха в четвертьфинале US Open.

Прогнозы и ставки на US Open

В 1/4 финала американского мэйджора Осака обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:4, 7:6 (7:3). В полуфинале турнире ей теперь предстоит игра с местной теннисисткой Амандой Анисимовой.