    Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 11:36
    • Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»
  • 09:19
    • В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым
  • 08:33
    • Синнер одолел Музетти и пробился в полуфинал US Open 2025
  • 09:37
    • Хаби Алонсо номинирован на звание лучшего тренера августа в Примере
  • 07:04
    • Осака вышла в полуфинал US Open 2025
    Все новости спорта

    Осака рассказала, что изменила в психологии за последние голы

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Наоми Осака
    Японская теннисистка Наоми Осака (24-я ракетка мира), обладательница 4 ТБШ, объяснила в чем, секрет ее последних успехов на корте.

    Наоми Осака
    Наоми Осака

    «Думаю, сейчас я гораздо больше ценю сам путь. Когда я была моложе, я всё время думала только о следующем матче, потом о следующем и следующем. Конечно, мне бы хотелось уже сейчас всё прочувствовать и оценить. Но у меня завтра матч.

    Так что, думаю, я смогу рассказать, насколько я всё это ценю, уже в конце турнира — надеюсь, для меня в субботу. Но в любом случае я очень благодарна, что играю хорошо именно в этом городе», — сказала Осака на пресс-конференции после успеха в четвертьфинале US Open.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В 1/4 финала американского мэйджора Осака обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:4, 7:6 (7:3). В полуфинале турнире ей теперь предстоит игра с местной теннисисткой Амандой Анисимовой.

