Гауфф прокомментировала поражение от Осаки на US Open

Третья ракетка миравысказалась о поражении в матче с японкойв четвертом круге US Open 2025.

«Это был странный матч, потому что я думаю, что подавала лучше, чем в предыдущих встречах, но допустила слишком много ошибок на задней линии. Эмоционально я в непростой ситуации. Конечно, мне обидно проиграть здесь, но я чувствую, что иду в правильном направлении.

Мне нужно быть более позитивной. В раздевалке я расплакалась вместе со своей командой, но они помогли мне понять, что я сделала шаг вперёд. Я не ожидала выиграть здесь три матча, и, наверное, поэтому больше разочарована — сама же и подняла планку ожиданий», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Прогнозы и ставки на US Open

Действующей чемпионкой US Open является Арина Соболенко из Беларуси.