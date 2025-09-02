ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Гауфф прокомментировала поражение от Осаки на US Open

    Теннис WTA US Open Наоми Осака Кори Гауфф 
    Третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась о поражении в матче с японкой Наоми Осакой в четвертом круге US Open 2025.

    Кори Гауфф
    Кори Гауфф

    «Это был странный матч, потому что я думаю, что подавала лучше, чем в предыдущих встречах, но допустила слишком много ошибок на задней линии. Эмоционально я в непростой ситуации. Конечно, мне обидно проиграть здесь, но я чувствую, что иду в правильном направлении.

    Мне нужно быть более позитивной. В раздевалке я расплакалась вместе со своей командой, но они помогли мне понять, что я сделала шаг вперёд. Я не ожидала выиграть здесь три матча, и, наверное, поэтому больше разочарована — сама же и подняла планку ожиданий», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Действующей чемпионкой US Open является Арина Соболенко из Беларуси.

