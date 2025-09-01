Соболенко: Я очень счастлива, что смогла одержать победу в двух сетах

Белорусская теннисисткавысказалась о победе надиз Испании в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

«Я очень счастлива, что смогла одержать победу в двух сетах. Второй сет был немного сложнее, чем первый, поэтому я рада, что удалось закрыть матч, не проиграв свою подачу. Честно говоря, думала, что держу игру под контролем, но потом был долгий отрезок до счёта 4:2 во втором сете, когда мне казалось, что нужно было сделать брейк раньше. Она тогда сыграла несколько отличных розыгрышей.

Да, возможно, я немного расстроилась, что не смогла закрыть тот предыдущий гейм, ведь была близка. В целом могу сказать, что ухожу с этого матча довольной», — приводит слова Соболенко Punto De Break.

Теперь в четвертьфинале американского мэйджора Соболенко сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.