ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Кордоба и Жоао ВикторСпоры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 12:35
    • «Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»
  • 09:02
    • Романо: Исак перейдет в «Ливерпуль» за рекордную для АПЛ сумму
  • 08:01
    • «Интер Майами» уступил в финале Кубка лиг «Сиэтлу»
    Все новости спорта

    Соболенко: Я очень счастлива, что смогла одержать победу в двух сетах

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над Кристиной Букшей из Испании в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

    Арина Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко

    «Я очень счастлива, что смогла одержать победу в двух сетах. Второй сет был немного сложнее, чем первый, поэтому я рада, что удалось закрыть матч, не проиграв свою подачу. Честно говоря, думала, что держу игру под контролем, но потом был долгий отрезок до счёта 4:2 во втором сете, когда мне казалось, что нужно было сделать брейк раньше. Она тогда сыграла несколько отличных розыгрышей.

    Да, возможно, я немного расстроилась, что не смогла закрыть тот предыдущий гейм, ведь была близка. В целом могу сказать, что ухожу с этого матча довольной», — приводит слова Соболенко Punto De Break.

    Прогнозы на теннис

    Теперь в четвертьфинале американского мэйджора Соболенко сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев повторит свой лучший результат на US Open?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Таджикистан не заметит афганцев
  • Афганистан — Таджикистан. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Кувейт привычно уступит ливанцам
  • Кувейт — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры