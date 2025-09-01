Алькарас высказался о соперничестве с Синнером

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о своем постоянном соперничестве с итальянцем Янником Синнером.

«Что делает соперничество с Синнером по-настоящему хорошим? Конечно, сами матчи. Это первое. А еще важно, на каком этапе турнира мы встречаемся друг с другом. Я имею в виду, за что мы играем.

Сейчас мы с Янником боремся за первое место в рейтинге и турниры "Большого шлема". В этом году мы уже сыграли два финала. Плюс несколько финалов "Мастерсов". Мы сражаемся за самые значимые вещи в теннисе, и я думаю, что именно это делает противостояние достойным внимания.

Так мы формируем наше соперничество, и так делала Большая тройка. Они играли в финалах турниров "Большого шлема" и долгое время делили первую строчку в рейтинге», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, что Алькарас сейчас является второй ракеткой мира, а Синнер — первой.