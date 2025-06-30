Хачанов опустился на 20-е место в рейтинге ATP

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
Медведев поднялся на это место после финала турнира категории ATP в Галле (Германия), где уступил казахстанскому теннисисту Александру Бублику. Несмотря на поражение, позиция россиянина в рейтинге осталась неизменной.
Андрей Рублев также сохранил свою 14-ю позицию, тогда как Карен Хачанов опустился с 19-го на 20-е место.
Лидером мирового рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер. На втором месте — испанец Карлос Алькарас, третью позицию занимает немец Александр Зверев.