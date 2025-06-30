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    Хачанов опустился на 20-е место в рейтинге ATP

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    Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой 9-ю строчку в обновленном рейтинге ATP.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Медведев поднялся на это место после финала турнира категории ATP в Галле (Германия), где уступил казахстанскому теннисисту Александру Бублику. Несмотря на поражение, позиция россиянина в рейтинге осталась неизменной.

    Андрей Рублев также сохранил свою 14-ю позицию, тогда как Карен Хачанов опустился с 19-го на 20-е место.

    Прогнозы на теннис

    Лидером мирового рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер. На втором месте — испанец Карлос Алькарас, третью позицию занимает немец Александр Зверев.

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