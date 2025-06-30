Хачанов опустился на 20-е место в рейтинге ATP

Российский теннисистсохранил за собой 9-ю строчку в обновленном рейтинге ATP.

Медведев поднялся на это место после финала турнира категории ATP в Галле (Германия), где уступил казахстанскому теннисисту Александру Бублику. Несмотря на поражение, позиция россиянина в рейтинге осталась неизменной.

Андрей Рублев также сохранил свою 14-ю позицию, тогда как Карен Хачанов опустился с 19-го на 20-е место.

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Лидером мирового рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер. На втором месте — испанец Карлос Алькарас, третью позицию занимает немец Александр Зверев.