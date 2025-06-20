Дрейпер: Чем больше я тренируюсь и играю на траве, тем больше прибавляю

Британский теннисиствысказался о своей игре на корте с травяным покрытием.

«Определённо, есть позитивные моменты. Думаю, я подаю довольно хорошо, однако мог бы лучше принимать. Движение, безусловно, играет важную роль в теннисе, чтобы начать показывать хорошую игру, а первая неделя на траве всегда даётся тяжело. Уровень игры мог бы быть стабильнее, но он придёт. Чем больше я тренируюсь и играю, тем больше прибавляю», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Напомним, что Дрейпер смог обыграть Накашиму и пробился в полуфинал травяного турнира в Лондоне.