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    Дрейпер: Чем больше я тренируюсь и играю на траве, тем больше прибавляю

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Джек Дрейпер
    Британский теннисист Джек Дрейпер высказался о своей игре на корте с травяным покрытием.

    Джек Дрейпер
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    Джек Дрейпер

    «Определённо, есть позитивные моменты. Думаю, я подаю довольно хорошо, однако мог бы лучше принимать. Движение, безусловно, играет важную роль в теннисе, чтобы начать показывать хорошую игру, а первая неделя на траве всегда даётся тяжело. Уровень игры мог бы быть стабильнее, но он придёт. Чем больше я тренируюсь и играю, тем больше прибавляю», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

    Напомним, что Дрейпер смог обыграть Накашиму и пробился в полуфинал травяного турнира в Лондоне.

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