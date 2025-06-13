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    Тейлор Фриц вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис Тейлор Фритц ATP Мартон Фучович
    Седьмая ракетка мира и первая — на турнире в Штутгарте — американец Тейлор Фриц уверенно преодолел барьер 1/4 финала.

    Тейлор Фриц
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    Тейлор Фриц

    Фриц уверенно обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича (112-я позиция в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:4.

    Матч продолжался 1 час 17 минут. Американец показал уверенную игру на подаче — он оформил 12 эйсов, допустил всего две двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-поинтов.

    Фучович, в свою очередь, смог за матч сделать лишь 3 подачи навылет, не допустил ошибок на второй подаче, но так и не сумел использовать ни один из двух созданных брейк-поинтов.

    В полуфинале Тейлор Фриц встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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