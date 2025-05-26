Четвертая ракетка мира Фриц не смог пройти первый круг «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира, американский теннисист, потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Его соперником стал 66-й номер мирового рейтинга из Германии Даниэль Альтмайер. Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу немца и длился 2 часа 43 минуты.

В ходе встречи Фриц подал 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Альтмайер сделал 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейков из 8.

В текущем сезоне на грунте Фриц демонстрирует не лучшие результаты, в отличие от прошлого года, когда он дошёл до четвёртого круга «Ролан Гаррос».