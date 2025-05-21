Рублёв высказался о выходе в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисистпрокомментировал свою победу надв 1/8 финала турнира в Гамбурге.

«Я просто старался оставаться сосредоточенным и сохранять спокойствие. У меня появилась возможность отыграться, и я смог это сделать.

Условия были непростыми, очень ветрено. Солнечно, при этом очень холодно. Но мы были в одинаковых условиях и пытались с этим справиться. Старались показывать свою игру, несмотря на эти факторы», — сказал Рублёв в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с победителем пары Лучано Дардери (Италия, 45) — Брэндон Накашима (США, 29).