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    Рублёв высказался о выходе в четвертьфинал турнира в Гамбурге

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над Юстином Энгелем в 1/8 финала турнира в Гамбурге.

    Андрей Рублёв
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    Андрей Рублёв

    «Я просто старался оставаться сосредоточенным и сохранять спокойствие. У меня появилась возможность отыграться, и я смог это сделать.

    Условия были непростыми, очень ветрено. Солнечно, при этом очень холодно. Но мы были в одинаковых условиях и пытались с этим справиться. Старались показывать свою игру, несмотря на эти факторы», — сказал Рублёв в интервью на корте.

    В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с победителем пары Лучано Дардери (Италия, 45) — Брэндон Накашима (США, 29).

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