Рублев: Падение в рейтинге? Будем подниматься

Российский теннисиствысказался о падении в рейтинге ATP. Уроженец Москвы опустился с 8-й строчки на 17-ю, потеряв звание первой ракетки России.

«Упал, чтобы подняться. На самом деле, да все хорошо. Это было и так ожидаемо. Поэтому, наоборот, даже хорошо. Значит, будем подниматься.

И на самом деле как-то спокойно себя чувствую, поскольку знаю, что процесс сейчас поставлен правильный. То есть на самом деле все получается лучше и лучше. Я сам это понимаю, чувствую. Просто осталось вот этот "клик" сделать на матчах, чтобы все сложилось, — сказал Рублев YouTube-каналу "Больше!".

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Напомним, Рублев ухудшил свои позиции после того, как не смог защитить титул на "Мастерсе" в Мадриде.