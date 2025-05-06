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    Рублев: Падение в рейтинге? Будем подниматься

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о падении в рейтинге ATP. Уроженец Москвы опустился с 8-й строчки на 17-ю, потеряв звание первой ракетки России.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Упал, чтобы подняться. На самом деле, да все хорошо. Это было и так ожидаемо. Поэтому, наоборот, даже хорошо. Значит, будем подниматься.

    И на самом деле как-то спокойно себя чувствую, поскольку знаю, что процесс сейчас поставлен правильный. То есть на самом деле все получается лучше и лучше. Я сам это понимаю, чувствую. Просто осталось вот этот "клик" сделать на матчах, чтобы все сложилось, — сказал Рублев YouTube-каналу "Больше!".

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    Напомним, Рублев ухудшил свои позиции после того, как не смог защитить титул на "Мастерсе" в Мадриде.

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