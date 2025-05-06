Мирра Андреева: Стараюсь не обращать внимание на рейтинг

Российская теннисисткавысказалась о своей позиции в мировом рейтинге.

«Я стараюсь не обращать внимания. Думаю, я всё ещё в топ-10. Я проверяла рейтинг неделю назад, и я была в десятке. Да, я просто стараюсь не обращать внимания на то, что происходит, делать своё дело и делать его так хорошо, как только могу.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы некоторые вещи случались поскорее. Но это не значит, что так и произойдёт. Мне нужно для этого усердно работать. Я стараюсь усердно трудиться и делать всё, что в моих силах. Иногда получается, иногда — нет. Я не буду давить на себя желаниями выиграть турнир именно в этом году, поскольку знаю, что у меня ещё всё впереди. Уверена, что если буду усердно работать, то, может, через год, через пять или 10, но у меня получится. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, так что пока я буду стараться наслаждаться ею и смотреть, как всё сложится», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Прогнозы на теннис

В настоящий момент Андреева является седьмой ракеткой мира.