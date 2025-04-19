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    Александрова обыграла Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Джессика Пегула
    На турнире в Штутгарте, который проходит на грунте, в 1/4 финала встречались американка Джессика Пегула и россиянка Екатерина Александрова.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    Александрова победила Пегулу в двух партиях со счетом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту.

    Александрова выполнила 6 эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

    Пегула не подала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт.

    В полуфинале Александрова сыграет либо с Игой Свентек из Польши, либо с латвийкой Еленой Остапенко.

    Прогнозы на теннис

    Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. В 2024 году соревнования выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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