Александрова обыграла Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

На турнире в Штутгарте, который проходит на грунте, в 1/4 финала встречались американкаи россиянка

Александрова победила Пегулу в двух партиях со счетом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту.

Александрова выполнила 6 эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Пегула не подала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт.

В полуфинале Александрова сыграет либо с Игой Свентек из Польши, либо с латвийкой Еленой Остапенко.

Прогнозы на теннис

Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. В 2024 году соревнования выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.