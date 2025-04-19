Александрова обыграла Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Екатерина Александрова Фото: globallookpress.com
Александрова победила Пегулу в двух партиях со счетом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 21 минуту.
Александрова выполнила 6 эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.
Пегула не подала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и выиграла один брейк-пойнт.
В полуфинале Александрова сыграет либо с Игой Свентек из Польши, либо с латвийкой Еленой Остапенко.
Турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. В 2024 году соревнования выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.