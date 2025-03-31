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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    Полина и Вероника Кудерметовы выиграли свои матчи на турнире в Чарльстоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Полина Кудерметова
    Сестры Кудерметовы провели свои первые поединки на турнире в Чарльстоне (США).

    Полина Кудерметова
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    Полина Кудерметова

    Полина Кудерметова обыграла Ирину Бегу со счетом 6:3, 6:4. Кудерметова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Бегу два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

    Вероника Кудерметова разобралась с Марией Матеас из США со счетом 6:0, 6:2. Кудерметова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Матеас ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

    Полина Кудерметова теперь сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер, а Вероника Кудерметова — с Амандой Анисимовой.

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