Полина и Вероника Кудерметовы выиграли свои матчи на турнире в Чарльстоне

Сестры Кудерметовы провели свои первые поединки на турнире в Чарльстоне (США).

Полина Кудерметова обыграла Ирину Бегу со счетом 6:3, 6:4. Кудерметова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Бегу два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Вероника Кудерметова разобралась с Марией Матеас из США со счетом 6:0, 6:2. Кудерметова четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Матеас ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Полина Кудерметова теперь сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер, а Вероника Кудерметова — с Амандой Анисимовой.