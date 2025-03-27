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    Зверев: Я проигрываю много матчей, в которых не контролирую ситуацию

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев
    Немец Александр Зверев отреагировал на поражение от француза Артура Филса в четвертом круге «Мастерса» в Майами (6:3, 3:6, 4:6).

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    В третьем сете Зверев вел с брейком, однако проиграл четыре гейма подряд.

    «В последнее время я проигрываю много матчей, в которых чувствую, что не контролирую ситуацию. Сегодня произошло нечто похожее, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе больше, чем на чем-либо другом. Думаю, что играл здесь намного лучше, чем в последние несколько недель, это точно, но я вел с брейком в третьем сете... нет причин проигрывать такой матч. Я просто проиграл четыре гейма подряд.

    В Индиан-Уэллсе я подавал на победу в матче, в Рио я вел 4:1 в третьем, в Буэнос-Айресе я вел сет и брейк. Проигрываю много матчей из выигрышной позиции. Мне нужно это изменить», — цитирует Зверева Punto de Break.

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