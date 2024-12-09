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    Рублев: Раньше я был одержим только своим форхендом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев назвал свои слабые стороны. Уроженец Москвы считает, что плохо играет у сетки.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я вхожу в первую десятку рейтинга, но я один из худших игроков у сетки! Другие игроки в топ-10 могут бить по мячам из сложных позиций, мои же удары порой приземляются за пределами корта.

    Поэтому я пытаюсь работать над такими деталями, уделяю им больше времени, чем раньше. Раньше я был одержим только своим форхендом. Сейчас же я немного более открыт для работы и над другими аспектами своей игры во время тренировок», — приводит слова теннисиста Tennis365.

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    На данный момент Андрей Рублев является 8-й ракеткой мира.

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