Рублёв уступил Звереву на старте Итогового турнира ATP

Россиянинпотерпел поражение в стартовом матче Итогового турнира ATP — 2024, проходящего в итальянском Турине.

В первом матче группового этапа российский теннисист за час и 13 минут уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

Занимающий девятое место в мировом рейтинге Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил 14 невынужденных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

На счету 2-й ракетки мира Зверева 10 эйсов, 15 невынужденных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

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Во втором матче группового этапа Александр Зверев сразится с норвежцем Каспером Руудом, а Андрей Рублёв сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.