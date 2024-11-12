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    Рублёв уступил Звереву на старте Итогового турнира ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Александр Зверев Андрей Рублёв
    Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение в стартовом матче Итогового турнира ATP — 2024, проходящего в итальянском Турине.

    Андрей Рублёв
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    Андрей Рублёв

    В первом матче группового этапа российский теннисист за час и 13 минут уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

    Занимающий девятое место в мировом рейтинге Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил 14 невынужденных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

    На счету 2-й ракетки мира Зверева 10 эйсов, 15 невынужденных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

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    Во втором матче группового этапа Александр Зверев сразится с норвежцем Каспером Руудом, а Андрей Рублёв сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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