Соболенко после поражения от Гауфф: Горжусь собой, для разочарований нет места

Белорусская теннисисткапризналась, что не сильно расстроена после поражения отв полуфинале Итогового турнира WTA.

«Я считаю, что многого добилась в этом сезоне, поэтому нет места разочарованиям. Я просто должна гордиться собой.

Я выиграла два турнира "Большого шлема", стала первой ракеткой мира и закончила год в этом статусе, чего я хотела в прошлом году, но так и не добилась этого.

Я очень жду нового сезона и хочу продолжать стремиться к лучшему, используя те моменты, которые у меня были в этом году», — приводит слова Соболенко AFP.

Прогнозы на теннис

В финале WTA Finals Гауфф встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.