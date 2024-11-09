ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Соболенко после поражения от Гауфф: Горжусь собой, для разочарований нет места

    Теннис Прогнозы на теннис Арина Соболенко Кори Гауфф  Финал тура WTA WTA
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не сильно расстроена после поражения от Кори Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA.

    Арина Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко

    «Я считаю, что многого добилась в этом сезоне, поэтому нет места разочарованиям. Я просто должна гордиться собой.

    Я выиграла два турнира "Большого шлема", стала первой ракеткой мира и закончила год в этом статусе, чего я хотела в прошлом году, но так и не добилась этого.

    Я очень жду нового сезона и хочу продолжать стремиться к лучшему, используя те моменты, которые у меня были в этом году», — приводит слова Соболенко AFP.

    Прогнозы на теннис

    В финале WTA Finals Гауфф встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» продолжит погоню за лидерами
  • «Локомотив» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Реал» наконец-то победит
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Бавария» забьет в Гамбурге больше трех мячей?
  • «Санкт-Паули» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры