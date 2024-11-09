Американка Кори Гауфф сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в финале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гауфф

В 2022-м Кори не вышла из группы на WTA Finals, в 2023-м уступила в полуфинале Джессике Пегуле, ну а сейчас она в шаге от титула.

В полуфинале Гауфф сделала почти невозможное — выиграла у Арины Соболенко.

При этом американке не понадобился даже третий сет, хватило двух — 7:6, 6:3. Несмотря на то, что в прошлом году Коко выиграла у Арины в финале US Open, это все равно большая сенсация, особенно не фоне недавней серии побед белорусской теннисистки.

В первом сете Гауфф сделала обратный брейк при счете 5:6, а во втором взяла на приеме сразу четыре гейма.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что на групповом этапе 20-летняя теннисистка выиграла у Иги Свентек (6:3, 6:4).

Чжэн

Китайская теннисистка тем временем с первой же попытки дошла на Итоговом турнире до финала. Благодаря этому на следующей неделе она дебютирует в топ-5.

В полуфинале Чжэн одержала победу над чешкой Барборой Крейчиковой — 6:3, 7:5.

Циньвэнь безупречно провела первый сет — не отдал ни гейма на подаче и сделала брейк.

Во втором Крейчикова отыгралась с 0:3, взяв два гейма на приеме, но после этого китаянка больше не ошибалась.

На групповом этапе 22-летняя Чжэн уступила Соболенко и одержала победы над Еленой Рыбакиной и итальянкой Жасмитн Паолини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.61, победу Чжэн букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: женский финал — это максимально непредсказуемое событие. Даже с учетом того, что американка ранее на этой неделе обыграла и Соболенко, и Свентек, мы все равно считаем, что это не тот матч, где уместно рассматривать ставки на исход. Китаянка вполне способна удивить соперницу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.