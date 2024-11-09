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    • Гауфф выиграла у Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA
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    Гауфф обыграет Чжэн и заберет титул на Итоговом турнире?

    Гауфф — Чжэн. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал Итогового турнира WTA 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Чжэн
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в финале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гауфф

    В 2022-м Кори не вышла из группы на WTA Finals, в 2023-м уступила в полуфинале Джессике Пегуле, ну а сейчас она в шаге от титула.

    В полуфинале Гауфф сделала почти невозможное — выиграла у Арины Соболенко.

    При этом американке не понадобился даже третий сет, хватило двух — 7:6, 6:3. Несмотря на то, что в прошлом году Коко выиграла у Арины в финале US Open, это все равно большая сенсация, особенно не фоне недавней серии побед белорусской теннисистки.

    В первом сете Гауфф сделала обратный брейк при счете 5:6, а во втором взяла на приеме сразу четыре гейма.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на групповом этапе 20-летняя теннисистка выиграла у Иги Свентек (6:3, 6:4).

    Чжэн

    Китайская теннисистка тем временем с первой же попытки дошла на Итоговом турнире до финала. Благодаря этому на следующей неделе она дебютирует в топ-5.

    В полуфинале Чжэн одержала победу над чешкой Барборой Крейчиковой — 6:3, 7:5.

    Циньвэнь безупречно провела первый сет — не отдал ни гейма на подаче и сделала брейк.

    Во втором Крейчикова отыгралась с 0:3, взяв два гейма на приеме, но после этого китаянка больше не ошибалась.

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    На групповом этапе 22-летняя Чжэн уступила Соболенко и одержала победы над Еленой Рыбакиной и итальянкой Жасмитн Паолини.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.61, победу Чжэн букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: женский финал — это максимально непредсказуемое событие. Даже с учетом того, что американка ранее на этой неделе обыграла и Соболенко, и Свентек, мы все равно считаем, что это не тот матч, где уместно рассматривать ставки на исход. Китаянка вполне способна удивить соперницу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Гауфф — Чжэн: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф обыграет Чжэн и заберет титул на Итоговом турнире?
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