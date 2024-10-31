Алькарас заявил, что считает «Ролан Гаррос» особенным турниром

Испанский теннисист, являющийся второй ракеткой мира, заявил, что считает «Ролан Гаррос» особенным турниром.

«Это турнир, за которым следил с детства, мне всегда очень хотелось принять в нём участие и однажды выиграть его.

В день победы пережил все те прекрасные моменты, когда смотрел его из дома, видел, как Рафа побеждал столько раз, просто хотел вписать своё имя в список победителей "Ролан Гаррос", — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции в 2024 году. В финале испанец победил немца Александра Зверева со счетом 6:3: 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.