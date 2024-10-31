ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Алькарас заявил, что считает «Ролан Гаррос» особенным турниром

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас, являющийся второй ракеткой мира, заявил, что считает «Ролан Гаррос» особенным турниром.

    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас

    «Это турнир, за которым следил с детства, мне всегда очень хотелось принять в нём участие и однажды выиграть его.

    В день победы пережил все те прекрасные моменты, когда смотрел его из дома, видел, как Рафа побеждал столько раз, просто хотел вписать своё имя в список победителей "Ролан Гаррос", — приводит слова Алькараса Punto de Break.

    Прогнозы на теннис

    Алькарас выиграл Открытый чемпионат Франции в 2024 году. В финале испанец победил немца Александра Зверева со счетом 6:3: 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Лада» сумеет зацепиться за очки в Омске
  • «Авангард» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Комо» не остановит «Лацио»?
  • «Комо» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Комо — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Казо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры