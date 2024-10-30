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    Хачанов одержал волевую победу на турнире в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов (21) пробился в третий круг «Мастерса» в Париже.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В своем матче он сломил сопротивление француза Джованни Мпетчи Перрикара (31), победив его со счетом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

    Соперники были на корте 1 час 55 минут. За это время россиянин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных.

    На счету француза 20 эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

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    Теперь Хачанову предстоит встреча с Алексеем Попыриным, который выбил из турнира Даниила Медеведева.

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