Хачанов одержал волевую победу на турнире в Париже

Россиянин(21) пробился в третий круг «Мастерса» в Париже.

В своем матче он сломил сопротивление француза Джованни Мпетчи Перрикара (31), победив его со счетом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

Соперники были на корте 1 час 55 минут. За это время россиянин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных.

На счету француза 20 эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

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