Медведев: С Алькарасом был тяжелый матч

Пятая ракетка мира россиянинотметил, что ему нравится играть в Китае из‑за особенного отношения местных болельщиков.

1 октября Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу 5:7, 3:6 в 1/2 финала турнира в Пекине.

«Тяжелый матч, потому что я чувствовал, что играл очень хорошо. Было много положительных моментов для меня. В то же время очень сложно играть с Карлосом, когда он находится в лучшей форме. Так что да, я провел неплохой матч, но проиграл. Такое со мной случается нечасто.

Мне нравится выступать в Китае, я люблю китайских болельщиков. Это, наверное, одно из немногих мест в мире, где меня любят», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.