ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериОдиннадцать бывших «Спартака». Тренеры, чьи пути с москвичами разошлись
  • 14:12
    • Винер ушла с поста главы Всероссийской федерации художественной гимнастики
    Все новости спорта

    Медведев: С Алькарасом был тяжелый матч

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас
    Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отметил, что ему нравится играть в Китае из‑за особенного отношения местных болельщиков.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    1 октября Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу 5:7, 3:6 в 1/2 финала турнира в Пекине.

    «Тяжелый матч, потому что я чувствовал, что играл очень хорошо. Было много положительных моментов для меня. В то же время очень сложно играть с Карлосом, когда он находится в лучшей форме. Так что да, я провел неплохой матч, но проиграл. Такое со мной случается нечасто.

    Мне нравится выступать в Китае, я люблю китайских болельщиков. Это, наверное, одно из немногих мест в мире, где меня любят», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» быстро разберется с парижанами
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Каталонцы забьют и… пропустят?!
  • «Барселона» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Разгромит ли «Манчестер Сити» «Слован»?
  • «Слован» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Слован — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры