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    Зверев: Я не сделал ничего, чтобы заслужить победу

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Александр Зверев Тейлор Фритц
    Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поражении в 1/4 финала US Open. В этой встрече немец уступил американцу Тейлору Фритцу со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «В какой-то момент я уже не знал, что делать. Я бил по мячу, но попадал в сетку. Несколько ударов, которые я сделал, пролетели — дело в том, что я промахивался примерно на шесть футов, а это были самые обычные удары. Я не знаю.

    Сейчас у меня просто нет ответов. Нельзя сказать, что Тэйлор не заслужил победу. Нет, он абсолютно заслужил ее. Я ничего у него не отнимаю. Он провел довольно хороший матч. Я не сделал ничего, чтобы заслужить победу», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

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    Следующим соперником Фритца станет американец Фрэнсис Тиафо.

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