Зверев: Я не сделал ничего, чтобы заслужить победу

Немецкий теннисиствысказался о поражении в 1/4 финала US Open. В этой встрече немец уступил американцусо счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

«В какой-то момент я уже не знал, что делать. Я бил по мячу, но попадал в сетку. Несколько ударов, которые я сделал, пролетели — дело в том, что я промахивался примерно на шесть футов, а это были самые обычные удары. Я не знаю.

Сейчас у меня просто нет ответов. Нельзя сказать, что Тэйлор не заслужил победу. Нет, он абсолютно заслужил ее. Я ничего у него не отнимаю. Он провел довольно хороший матч. Я не сделал ничего, чтобы заслужить победу», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

Прогнозы и ставки на US Open

Следующим соперником Фритца станет американец Фрэнсис Тиафо.