Джокович: Я показал худший теннис, в который когда-либо играл

Сербпрокомментировал поражение от австралийцана US Open 2024.

Попырин неожиданно одолел уроженца Белграда в 4-х сетах со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

«Поздравляю его и его команду. Он играл лучше и заслужил победу. Честно говоря, учитывая то, как я себя чувствовал и как играл с самого начала турнира, третий круг — это успех. Я показал худший теннис, в который когда-либо играл. Подача, безусловно, худшая из всех.

На таком покрытии без подачи не победить. Парней, которые в такой форме, как Алексей, точно не победить. Для меня это был просто ужасный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Прогнозы и ставки на US Open

Открытый чемпионат США завершится 8 сентября.