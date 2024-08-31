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    Джокович: Я показал худший теннис, в который когда-либо играл

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  US Open
    Серб Новак Джокович прокомментировал поражение от австралийца Алексея Попырина на US Open 2024.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Попырин неожиданно одолел уроженца Белграда в 4-х сетах со счетом 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

    «Поздравляю его и его команду. Он играл лучше и заслужил победу. Честно говоря, учитывая то, как я себя чувствовал и как играл с самого начала турнира, третий круг — это успех. Я показал худший теннис, в который когда-либо играл. Подача, безусловно, худшая из всех.

    На таком покрытии без подачи не победить. Парней, которые в такой форме, как Алексей, точно не победить. Для меня это был просто ужасный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

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