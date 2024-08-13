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    Рублев: Неделя получилась действительно хорошей

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о выступлении на турнире в Монреале.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Рублев добрался до финала «Мастерса» в Канаде. В решающей встрече россиянин проиграл австралийцу Алексею Попырину (2:6, 4:6).

    «Неделя получилась положительной, действительно хорошей. Это однозначно шаг вперед. Я горд за себя, что смог быть хорош ментально на протяжении всей недели.

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    В финале гораздо больше давления. Да, я немного показал эмоции, но сравните матчи, когда я проигрывал так же. Я думаю, что сегодня я справился намного лучше. Вот почему у меня появился небольшой шанс во втором сете. Но полагаю, что это было просто не мое время», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

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