Рублев: Неделя получилась действительно хорошей

Российский теннисиствысказался о выступлении на турнире в Монреале.

Рублев добрался до финала «Мастерса» в Канаде. В решающей встрече россиянин проиграл австралийцу Алексею Попырину (2:6, 4:6).

«Неделя получилась положительной, действительно хорошей. Это однозначно шаг вперед. Я горд за себя, что смог быть хорош ментально на протяжении всей недели.

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В финале гораздо больше давления. Да, я немного показал эмоции, но сравните матчи, когда я проигрывал так же. Я думаю, что сегодня я справился намного лучше. Вот почему у меня появился небольшой шанс во втором сете. Но полагаю, что это было просто не мое время», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.