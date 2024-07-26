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    Стало известно, почему Рыбакина пропустит олимпийский турнир в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис Елена РыбакинаПариж-2024 WTA
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, почему не сыграет на олимпийском турнире в Париже.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.

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    • Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже.

    Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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