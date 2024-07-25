Мирра Андреева сыграет с Линетт в первом круге олимпийского турнира

В Париже состоялась жеребьевка теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде.

Россиянка Мирра Андреева сыграет в первом круге с Магдой Линетт из Польши.

Диана Шнайдер встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, а Екатерина Александрова — с китаянкой Юэ Юань.

Первая ракетка мира Ига Свентек на старте турнира сыграет с румынкой Ириной Бегу, а представительница Казахстана Елена Рыбакина — с сыграет с Жаклин Кристиан.

Японка Наоми Осака встретится с немкой Анжеликой Кербер, которая завершит карьеру сразу после олимпийского турнира.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.