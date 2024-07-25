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    Мирра Андреева сыграет с Линетт в первом круге олимпийского турнира

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Мирра Андреева
    В Париже состоялась жеребьевка теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Россиянка Мирра Андреева сыграет в первом круге с Магдой Линетт из Польши.

    Диана Шнайдер встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, а Екатерина Александрова — с китаянкой Юэ Юань.

    Первая ракетка мира Ига Свентек на старте турнира сыграет с румынкой Ириной Бегу, а представительница Казахстана Елена Рыбакина — с сыграет с Жаклин Кристиан.

    Японка Наоми Осака встретится с немкой Анжеликой Кербер, которая завершит карьеру сразу после олимпийского турнира.

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