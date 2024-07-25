Медведев узнал имя первого соперника на олимпийском турнире в Париже

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты.
Роман Сафиуллин встретится с чилийцем Алехандро Табило, а Павел Котов — со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Матчи первого круга с участием фаворитов:
Карлос Алькарас (Испания) — Хади Хабиб (Ливан);
Александр Зверев (Германия) — Хауме Муньяр (Испания);
Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия);
Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);
Тейлор Фриц (США) — Александр Бублик (Казахстан);
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алекс де Минор (Австралия);
Каспер Рууд (Норвегия) встретится с Таро Даниэль (Япония);
Стефанос Циципас (Греция) — Зизу Бергс (Бельгия).
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.