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    Кафельников оценил шансы Медведева на победу в олимпийском турнире

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о шансах Даниила Медведева выиграть олимпийский теннисный турнир в Париже.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Номер посева на Олимпиаде, в общем-то, означает не так много. Это говорит лишь о том, что до стадии четвертьфинала Игр у Даниила будут удобные для него соперники.

    Самое главное — успешно пройти первые два круга. И его дальнейшие перспективы будут зависеть от того, сколько усилий затратит Медведев для того, чтобы преодолеть два первых раунда турнира.

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    • Я затрудняюсь оценивать форму, в которой сейчас находится Даниил. Но учитывая то, как он в этом году провел сезон в соревнованиях на грунте, вызывает у меня определенный оптимизм», — приводит слова Кафельникова «Р-Спорт».

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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