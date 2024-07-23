Кафельников оценил шансы Медведева на победу в олимпийском турнире

Бывшая первая ракетка миравысказался о шансахвыиграть олимпийский теннисный турнир в Париже.

«Номер посева на Олимпиаде, в общем-то, означает не так много. Это говорит лишь о том, что до стадии четвертьфинала Игр у Даниила будут удобные для него соперники.

Самое главное — успешно пройти первые два круга. И его дальнейшие перспективы будут зависеть от того, сколько усилий затратит Медведев для того, чтобы преодолеть два первых раунда турнира.

Я затрудняюсь оценивать форму, в которой сейчас находится Даниил. Но учитывая то, как он в этом году провел сезон в соревнованиях на грунте, вызывает у меня определенный оптимизм», — приводит слова Кафельникова «Р-Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.