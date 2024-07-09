Зверев выступил с обвинениями в адрес команды Фритца

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
«Его команда чрезвычайно неуважительна. Думаю, у него в боксе были люди, которые, возможно, не из мира тенниса и не смотрят все матчи. Они немного перегибали. Никаких проблем и никакой драмы нет. Он отыгрался с 0:2 по сетам, естественно, они завелись. К Тэйлору никаких вопросов. Он отличный парень, у нас с ним никаких проблем», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Фритц одолел немецкого теннисиста со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3. Следующим соперником американца станет Лоренцо Музетти.