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    Зверев выступил с обвинениями в адрес команды Фритца

    Теннис Уимблдон Александр Зверев
    Немец Александр Зверев остался возмущен поведением команды американца Тэйлора Фритца во время матча четвертого круга Уимблдона. Зверев проиграл в пяти сетах.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Его команда чрезвычайно неуважительна. Думаю, у него в боксе были люди, которые, возможно, не из мира тенниса и не смотрят все матчи. Они немного перегибали. Никаких проблем и никакой драмы нет. Он отыгрался с 0:2 по сетам, естественно, они завелись. К Тэйлору никаких вопросов. Он отличный парень, у нас с ним никаких проблем», — сказал Зверев на пресс-конференции.

    Фритц одолел немецкого теннисиста со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3. Следующим соперником американца станет Лоренцо Музетти.

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