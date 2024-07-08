Фриц одержал волевую победу над Зверевым

Американец(12-я ракетка мира) стал четвертьфиналистом Уимблдона-2024.

В 1/8 финала 26-летний теннисист обыграл немца Александра Зверева, уступая ему после двух сетов 0:2. Матч в итоге завершился со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3.

Соперники были на корте 3 часа 29 минут. На счету Зверева 19 подач навылет, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Фриц сделал 15 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, взял два брейк-пойнта из четырех.

В четвертьфинале турнира Фрица ждет итальянец Лоренцо Музетти.