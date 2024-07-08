ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кепа АррисабалагаТрансферный дайджест. 2 — 8 июля
  • 21:43
    • ЦСКА купил малийского форварда
  • 21:37
    • «Зенит» уступил «Црвене Звезде» в Летнем кубке
  • 16:48
    • Калинская снялась по ходу матча с Рыбакиной в четвертом круге Уимблдона
  • 21:21
    • Официально: Антон стал футболистом «Боруссии» Дортмунд
    Все новости спорта

    Фриц одержал волевую победу над Зверевым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Тейлор Фритц Александр Зверев Лоренцо Музетти
    Американец Тейлор Фриц (12-я ракетка мира) стал четвертьфиналистом Уимблдона-2024.

    Тейлор Фриц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тейлор Фриц

    В 1/8 финала 26-летний теннисист обыграл немца Александра Зверева, уступая ему после двух сетов 0:2. Матч в итоге завершился со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3.

  • Провал Мирры Андреевой, позор Рублева, травма Соболенко и сенсация от Путинцевой
  • Первая неделя Уимблдона получилась максимально напряженной
  • Вчера

    • Соперники были на корте 3 часа 29 минут. На счету Зверева 19 подач навылет, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Фриц сделал 15 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, взял два брейк-пойнта из четырех.

    В четвертьфинале турнира Фрица ждет итальянец Лоренцо Музетти.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не станут отсиживаться в обороне
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Возникнут ли у Аргентины проблемы с Канадой?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 9 июля
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Кун
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Додиг — Гарин
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шериф
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Рахимова — Эрьявец
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Сакраменто Репаблик — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры