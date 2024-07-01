Медведев: На траве мой уровень выше, чем на грунте

Российский теннисистрассказал, как относится к травяному покрытию, на котором проводится Уимблдон.

«Больше уверенности в том плане, что мой высокий уровень на траве выше, чем на грунте. Но больше всего уверенности у меня, конечно, на харде, там я знаю, что могу выиграть, что бы ни случилось. Но я в прошлом году очень хорошо выступил на Уимблдоне, сегодня провёл хороший матч. Чувствую себя отлично и смотрю вперёд. Надо продолжать в том же духе. Знаю, что путь будет непростым, но я постараюсь дойти до самого конца.

Если не ошибаюсь, до прошлого сезона я на Уимблдоне только до четвёртого круга доходил. И я всегда неплохо себя чувствовал, но иногда попадается Хуркач или ещё кто с сильной подачей, и ты можешь проиграть несколько тай-брейков. В прошлом году получилось шаг за шагом дойти до полуфинала. Против Карлоса надо было играть гораздо лучше. Если честно, я легко ему проиграл. Так что прошлый год точно придаёт уверенности на этот год. Я знаю, что надо идти шаг за шагом, а потом, против лучших игроков мне надо играть лучше. И я готов это сделать», — отметил Медведев на пресс-конференции.

Во втором круге Медведев встретится с французом Александром Мюллером.