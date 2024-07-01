ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джонатан ТаТрансферный дайджест. 25 июня — 1 июля
  • 20:58
    • Португалия — Словения: стартовые составы на игру Евро
  • 20:50
    • Франция победила Бельгию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
    Все новости спорта

    Медведев: На траве мой уровень выше, чем на грунте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к травяному покрытию, на котором проводится Уимблдон.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Больше уверенности в том плане, что мой высокий уровень на траве выше, чем на грунте. Но больше всего уверенности у меня, конечно, на харде, там я знаю, что могу выиграть, что бы ни случилось. Но я в прошлом году очень хорошо выступил на Уимблдоне, сегодня провёл хороший матч. Чувствую себя отлично и смотрю вперёд. Надо продолжать в том же духе. Знаю, что путь будет непростым, но я постараюсь дойти до самого конца.

    Если не ошибаюсь, до прошлого сезона я на Уимблдоне только до четвёртого круга доходил. И я всегда неплохо себя чувствовал, но иногда попадается Хуркач или ещё кто с сильной подачей, и ты можешь проиграть несколько тай-брейков. В прошлом году получилось шаг за шагом дойти до полуфинала. Против Карлоса надо было играть гораздо лучше. Если честно, я легко ему проиграл. Так что прошлый год точно придаёт уверенности на этот год. Я знаю, что надо идти шаг за шагом, а потом, против лучших игроков мне надо играть лучше. И я готов это сделать», — отметил Медведев на пресс-конференции.

    Во втором круге Медведев встретится с французом Александром Мюллером.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы нокаутируют словенцев
  • Португалия — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Панама в плей-офф Кубка Америки?
  • Боливия — Панама. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рублев — Комесана
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Крейчикова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Машарова — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры