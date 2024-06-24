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    Умерла советская теннисистка Анна Дмитриева

    Теннис
    Советская теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни.

    Анна Дмитриева
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    Анна Дмитриева

    «Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит. И вы знали её. Дочь Владимира Дмитриева, великого сценографа, главного художника того довоенного МХАТа, друга Булгакова, сама Аня, красивая женщина, великая теннисистка, (многократная абсолютная чемпионка), выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, умная, тонко понимающая всё, добрая, терпимая… Глава большой и прекрасной семьи — детей, внуков, правнуков…» — написал в своём телеграм-канале журналист и телеведущий Юрий Рост.

    Напомним, в годы её профессиональной карьеры Дмитриева становилась чемпионкой СССР 18 раз в смешанном, парном и одиночном разряде. Она также являлась победительницей 12 турниров Международной федерации тенниса в одиночном разряде. В конце 1970-х годов Дмитриева завершила карьеру и посвятила себя спортивной журналистике.

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