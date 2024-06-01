Надаль: Дайте мне два месяца до Олимпиады, а потом посмотрим, смогу ли я продолжать

Испанский теннисиствысказался о своих планах на будущее.

«Дайте мне два месяца до Олимпиады, а потом посмотрим, смогу ли я продолжать или скажу: "Ладно, ребята, с меня хватит". Давайте подождем. Сегодня не время анализировать все эти вещи. Настал тот момент, когда просто нужно принять ситуацию, продолжать идти и смотреть, как разворачиваются события», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

Ранее 37-летний Надаль, который является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», заявлял, что планирует выступить на Олимпийских играх в Париже.