Потапова — о матче против Свентек: По юниорам я ни разу ей не проиграла

Российская теннисисткаподелилась ожиданиями от матча противв четвертом круге «Ролан Гаррос».

«На центральном корте я уже играла, со Свентек мы выросли. Я хочу выиграть, и все. Чтобы обыграть ее, надо хотеть этого. У нее также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и все возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свентек. Наверное, счет 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу», — приводит слова Потаповой «Чемпионат».

Соперницы сойдутся между собой в воскресенье, 2 июня.