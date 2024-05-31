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    Потапова — о матче против Свентек: По юниорам я ни разу ей не проиграла

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Анастасия Потапова Ига Свентек
    Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от матча против Иги Свентек в четвертом круге «Ролан Гаррос».

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    «На центральном корте я уже играла, со Свентек мы выросли. Я хочу выиграть, и все. Чтобы обыграть ее, надо хотеть этого. У нее также две ноги и две руки. Может, где-то преимущество есть, но все мы люди и все возможно. В юниорах я ни разу не проиграла Свентек. Наверное, счет 7-0. Но приплетать здесь юниорскую карьеру абсолютно бессмысленно. Ждала этого матча, хотела сыграть с Игой. Рада, что смогу», — приводит слова Потаповой «Чемпионат».

    Соперницы сойдутся между собой в воскресенье, 2 июня.

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