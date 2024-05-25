Надаль: Скорее всего, это будет мой последний «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисистответил на вопрос, станет ли для него текущий розыгрыш «Ролан Гаррос» последним.

«Высока вероятность, что это будет мой последний "Ролан Гаррос". Однако если вы хотите услышать, что это 100% мой последний "Ролан Гаррос", извините, я не могу этого сказать. Я не могу предполагать, что произойдёт в будущем. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. Я прошёл через долгий процесс восстановления после очень тяжёлой травмы.

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Сейчас мне лучше, чем полтора месяца назад, без сомнения. В каком-то смысле я не хочу закрывать дверь на 100%. Во-первых, я люблю играть в теннис. Во-вторых, я путешествую со своей семьёй. Они получают удовольствие. Мне нравится разделять эти все моменты с ними. И в-третьих, я ещё не смог понять, как лучше играть, будучи более-менее здоровым. Так что дайте мне немного времени. Может быть, через полтора месяца я скажу: "Всё, хватит, я больше не могу", но сегодня я не могу гарантировать, что это будет мой последний "Ролан Гаррос". Но, повторюсь, шансы велики», — сказал Надаль на пресс-конференции.