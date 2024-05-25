Надаль: Скорее всего, это будет мой последний «Ролан Гаррос»

«Высока вероятность, что это будет мой последний "Ролан Гаррос". Однако если вы хотите услышать, что это 100% мой последний "Ролан Гаррос", извините, я не могу этого сказать. Я не могу предполагать, что произойдёт в будущем. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. Я прошёл через долгий процесс восстановления после очень тяжёлой травмы.
Сейчас мне лучше, чем полтора месяца назад, без сомнения. В каком-то смысле я не хочу закрывать дверь на 100%. Во-первых, я люблю играть в теннис. Во-вторых, я путешествую со своей семьёй. Они получают удовольствие. Мне нравится разделять эти все моменты с ними. И в-третьих, я ещё не смог понять, как лучше играть, будучи более-менее здоровым. Так что дайте мне немного времени. Может быть, через полтора месяца я скажу: "Всё, хватит, я больше не могу", но сегодня я не могу гарантировать, что это будет мой последний "Ролан Гаррос". Но, повторюсь, шансы велики», — сказал Надаль на пресс-конференции.