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    Ольховский: Медведев и Пол сыграли странный матч

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Советский и российский теннисист Андрей Ольховский подвёл итоги встречи четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Томми Полом.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Очень странный матч. Медведев сделал много неестественных ошибок, а Пол играл очень стабильно, без всплесков и падений, как он умеет. Думаю, сказалось то, что вчера Даниил сыграл очень плотный, тяжёлый матч, который поздно завершился.

    После таких встреч очень сложно перестроиться и выйти играть в дневную сессию, у него практически не было времени на восстановление», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

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    В матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Томми Пол встретится с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины.

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